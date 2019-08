Kraska: moja sprawa powinna być już dawno załatwiona, ale ktoś nie chce do tego dopuścić

- Nie wiem jak reagować na to co się dzieje. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Przecież nie można zamiatać czegoś pod dywan, jeśli coś się już powiedziało - mówił w środę Arkadiusz Kraska. Mężczyzna skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo, na wniosek prokuratury wyszedł na wolność. Jednak po analizie Prokuratury Krajowej, wniosek ten ma być wycofany.

Na początku lipca Sąd Najwyższy odroczył sprawę wznowienia postępowania wobec skazanego 18 lat temu na dożywocie Kraski. Sąd zobowiązał prokuraturę do przedstawienia w ciągu miesiąca "jednolitego i wewnętrznie niesprzecznego" stanowiska co do nowych faktów lub dowodów w tej sprawie.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, w związku z tym zobowiązaniem, zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak "po przeanlizowaniu sprawy polecił Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wycofanie wniosku o wznowienie tego postępowania i o uniewinnienie oskarżonego wobec braku przesłanek procesowych i faktycznych".

- Analiza materiału dowodowego, zgromadzonego w postępowaniu, nie uzasadnia konkluzji, że w śledztwie tym ujawnione zostały nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że skazany Arkadiusz Kraska nie popełnił przypisanej mu zbrodni - podkreśliła PK. W rozmowie z Polsatem News decyzję zastępcy prokuratora generalnego wytłumaczyła rzeczniczka PK Ewa Bialik.

Kraska: w tym państwie wszystko jest możliwe

- Były jakieś nadzieje rozbudzone w maju w związku z nowymi nieznanymi wcześniej dowodami, a tutaj co chwilę wynika coś nowego. Zastanawiam się co będzie za miesiąc, lub dwa - mówił Kraska w środę.

Kraska zapewnił, że nie czuje się załamany. - Tyle lat mi zabrano, starałem się normalnie funkcjonować, a jest ciężko w sytuacji w jakiej się znajduję. No ale chyba tak już musi być w moim życiu - mówił Kraska w środę.

Według Kraski, istnieje wideo z monitoringu, na którym widać moment podwójnego zabójstwa. - Tam wszystko widać. Niedopuszczenie tego wszystkiego 20 lat temu jest dużym problemem - dodał mężczyzna.

Na pytanie, czy wyobraża sobie powrót do więzienia, Kraska odpowiedział, że "wszystko jest w tym państwie możliwe".

- Prawda nie jest tu ważna - zapewnił.

Wniosek do Sądu Najwyższego

W poniedziałek, 12 sierpnia 2019 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło pismo od Prokuratora Regionalnego w Szczecinie. "W treści tego wniosku zawarte jest oświadczenie o cofnięciu wniosku o wznowienie postępowania ws. Arkadiusza K." - przekazał we wtorek zespół prasowy Sądu Najwyższego. Jak dodano, "skuteczne cofnięcie wniosku wymaga zgody skazanego".

Obrońca Arkadiusza Kraski, mec. Michał Kałużny powiedział, że nie otrzymał jeszcze takiej informacji i nie zna treści wniosku.

- Jestem bardzo zaskoczony - powiedział. Jak dodał "zgody skazanego na pewno nie będzie".

Odroczenie wznowienia postępowania

Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła w marcu br. Prokuratura Regionalna w Szczecinie. We wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia, co wpłynęło na orzeczenie sądu.

Po wpłynięciu wniosku o wznowienie sprawy Kraski, SN na początku maja wstrzymał wykonywanie wyroku z 2001 r. wobec niego, a mężczyzna wyszedł na wolność. Łącznie z okresem aresztu był pozbawiony wolności przez niemal 20 lat.

Na początku lipca do SN wpłynęło kolejne pismo prokuratury, w którym zmieniono wniosek ws. Kraski i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej sądowi I instancji do ponownego rozpoznania zamiast uniewinnienia.

Zabójstwo sprzed 20 lat

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach, między innymi w programie "Państwo w Państwie". Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

Informację o wycofaniu wniosku prokuratury, jako pierwsze podało Radio Zet.

"Prokuratura zagrała życiem Kraski"

- Formalnie decyzja prokuratury oznacza niewiele dla Arkadiusza Kraski. By wobec niego miała jakiekolwiek konsekwencje musiałaby spotkać się z jego akceptacją. Nie zakładam, żeby taka zgoda została wydana, wobec tego wniosek będzie rozpoznany - tłumaczy adwokat Łukasz Chojniak z Kancelarii Chojniak i Wspólnicy.

Według Chojniaka "prokuratura zagrała życiem Kraski".

- Ktoś ma nadzieję na wyjście na wolność. Prokuratura mówi: wierzymy w twoja niewinność, składamy wniosek o wznowienie postępowania i doprowadzamy do tego, że opuszczasz mury zakładu karnego. Potem nagle ni stąd ni z owąd zmieniamy zdanie. Zdanie zmienić można, jednak urzędowi państwowemu jakim jest prokuratura wolno trochę mniej - dodaje mecenas.

Na pytanie, kto w tej sytuacji popełnił błąd wskazuje, że należy zadać pytanie o nadzór nad Prokuraturą Regionalną.

- Wniosek prokuratury został skontrolowany dopiero po tym, jak został złożony. Trzeba zadać sobie pytanie, jak działają tryby nadzoru w prokuratorze, że wychodzą z niej wnioski w tak ważnej sprawie, jak wznowienie postępowania karnego i okazuje się potem, że nikt tego wniosku nie kontrolował - dodaje Chojniak.

- Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby prokuratura wykonała taką "woltę" - podsumowuje mecenas.

