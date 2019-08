Koszary obrzucone słoikami z moczem i petardami - tak podchorążowie we Wrocławiu świętowali promocję

W przeddzień promocji oficerskich, w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, podchorążowie obrzucili petardami i słoikami z moczem budynek koszar, rozpalili ogniska, na drzewach rozwiesili buty i papier toaletowy. Wojsko przyznaje, że doszło do "aktów wandalizmu i naruszenia dyscypliny", ale zaprzecza, że to bunt.