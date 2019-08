Błaszczak o sportowcach-żołnierzach Wojska Polskiego: jesteśmy z was dumni

Szef MON wręczył nagrody pieniężne sportowcom, którzy w ubiegły weekend wygrali drużynowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Reprezentacja Polski zdobyła ten tytuł po raz pierwszy. Na dziesięć złotych medali siedem wywalczyli żołnierze Wojska Polskiego.

Minister wyróżnił dyskobola plut. Piotra Małachowskiego, biegacza kpr. Marcina Lewandowskiego, biegaczkę st. szer. Annę Kiełbasińską, biegaczkę szer. Sofię Ennaoui, biegaczkę szer. Justynę Święty-Ersetic, skoczka w dal szer. Tomasza Jaszczuka, biegacza przez płotki mar. Patryka Dobka, biegaczkę szer. Joannę Linkiewicz, młociarza, marynarza Wojciecha Nowickiego, sprinterkę, szer. Małgorzatę Hołub-Kowalik, biegacza, szer. Krystiana Zalewskiego, oszczepnika, szer. Marcina Krukowskiego oraz szer. Igę Baumgart-Witan, specjalizująca się w biegu 4x400 m.

"Spisaliście się wspaniale"

- Jesteśmy z was dumni, wspaniale spisaliście się w tych zawodach. Jestem spokojny, że świetnie poradzicie sobie na igrzyskach olimpijskich, dostarczycie nam wiele radości i dumy - zwrócił się minister do lekkoatletów.

- Dzięki wam zachęcamy młodych ludzi do przystąpienia do Wojska Polskiego, pokazujemy, że służba w WP jest wyróżnieniem, honorem, jest zaszczytem, ale także pewną propozycją osiągnięcia w życiu celów, jakie sobie stawiamy - mówił Błaszczak. Dodał, że "służba to zaszczyt, wyróżnienie, ale także wielka przygoda".

Minister nagrodził 12 żołnierzy za bohaterstwo, ofiarność i odwagę w ratowaniu życia ludzkiego - często w czasie wolnym od służby.

- To jest właśnie kwintesencja służby innym, służby Polsce. Żołnierz Wojska Polskiego jest zawsze na służbie - powiedział Błaszczak.

Żołnierzom i pracownikom wojska szef MON wręczył resortowe odznaczenia Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Za Zasługi dla Obronności Kraju. Wręczył także w imieniu premiera Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Uroczystości z udziałem dowódców

W uroczystości wzięli udział m.in. szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak z zastępcami, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, dowódca operacyjny RSZ gen. broni Tomasz Piotrowski, dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła, komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch i dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb.

Przed uroczystością Błaszczak złożył kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przed Belwederem; po jej zakończeniu na terenie MON złożono wieniec pod tablicą upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej.

Główne obchody Święta Wojska Polskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się 15 sierpnia w Katowicach - po raz pierwszy od 2007 roku poza Warszawą - z okazji setnej rocznicy wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego.

WIDEO - Nie płacą za wynajmowane mieszkanie i nie chcą go opuścić Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP