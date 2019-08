Jest akt oskarżenia przeciwko żonie Ryszarda Kalisza. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia

Akt oskarżenia wobec Dominiki K., żony Ryszarda Kalisza, skierowała w środę do sądu Prokuratura Okręgowa w Warszawie - przekazała PAP rzeczniczka tej prokuratury prok. Mirosława Chyr. Dominika K. jest oskarżona o prowadzenie samochodu po pijanemu i narażenie syna na niebezpieczeństwo. Grozi jej za to do pięciu lat pozbawienia wolności.