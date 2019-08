Warszawa: znalezione na stacji metra szczątki należały do słonia leśnego

Zakończono badania nad szczątkami prehistorycznego ssaka, które odnaleziono podczas budowy stacji metra C08 Płocka, na Woli, pod koniec ubiegłego roku. Okazało się, że kości należały do samicy słonia leśnego - poinformowało Metro Warszawskie.

Jak podała rzecznik prasowa Metra Warszawskiego Anna Bartoń, znalezione kości miednicy oraz fragmenty kończyn należały do około 20-letniej samicy słonia leśnego. Wiek znaleziska datuje się na około 132-115 tysięcy lat. Słonie leśne, które żyły na terenach Polski w interglacjale eemskim, mierzyły nawet 4,5 metra wysokości i ważyły do 7 ton.

Wstępne oględziny znaleziska sugerowały, że są to fragmenty miednicy oraz kończyn kopalnego ssaka, należącego do słoniowatych. Kości zostały zabezpieczone i przewiezione do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Określenia gatunkowego zwierzęcia dokonali specjaliści z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Na fragmenty szkieletu robotnicy natrafili 6 metrów pod ziemią. O znalezisku poinformowani zostali pracownicy Państwowego Muzeum Archeologicznego, które prowadzi nadzór archeologiczny nad budową tego odcinka II linii metra.

- Znalezisko zostanie upamiętnione w strefie ogólnodostępnej na antresoli stacji Płocka (wyjście w kierunku ul. Wolskiej), czyli w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca znalezienia kości samicy słonia leśnego - przekazała Bartoń.

maw/ PAP