Po kłótni z żoną utopił psa w beczce wody. Twierdził, że zwierzę "chciało się napić"

49-latek z gminy Dobczyce (Małopolskie), po kłótni z żoną, utopił psa w beczce. Wcześniej dobczanin pokłócił się z małżonką właśnie o to zwierzę - mężczyźnie nie podobało się, że pies uciekał poza ogrodzenie i zaczepiał przechodniów. Grozi mu do trzech lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy.