Niewybuchy w Świnoujściu. Będzie ewakuacja mieszkańców i zakaz wchodzenia do morza

"Kolejne pozostałości po II wojnie światowej zostały znalezione pod koniec lipca podczas prac prowadzonych na Zalewie Szczecińskim. Identyfikację obiektów przeprowadzili specjaliści od podwodnych zadań z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu" – poinformowały w komunikacie służby prasowe wojewody zachodniopomorskiego.

Wykryte w wodzie obiekty sklasyfikowano jako brytyjską lotniczą minę morską typu Mark VI i niemiecką bombę głębinową typu DM. Leżą na torze wodnym Szczecin–Świnoujście na głębokościach 6 i 12 metrów, kilka kilometrów od miny typu Mark IV, którą zneutralizowano w połowie lipca.

Operację przeprowadzą marynarze i nurkowie-minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Do akcji zaangażowana zostanie załoga trałowca ORP Gopło z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.

Pogoda wpłynęła na termin neutralizacji min

Podniesienie niewybuchów zaplanowane zostało na poniedziałek ok. godz. 5; ma potrwać ok. 3 godzin. Transport niebezpiecznych ładunków rozpocznie się ok. godz. 8. Plan przewiduje, że ok. godz. 9.30 okręt z ładunkiem wypłynie z rejonu Świnoujścia na bezpieczną odległość. Neutralizacja ładunku nastąpi na poligonie morskim.

Jak przekazał rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, akcja wydobycia niewybuchów została zaplanowana na poniedziałek ze względu na warunki pogodowe – chodzi przede wszystkim o siłę wiatru na Zalewie Szczecińskim i w Zatoce Pomorskiej, gdzie obiekty będą neutralizowane.

Podczas wydobycia i transportu niewybuchów poza główki portu w Świnoujściu ruch statków wchodzących z redy portu Świnoujście w kierunku Zalewu Szczecińskiego zostanie wstrzymany między godz. 3 a godz. 10, a dla wychodzących z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską - w godz. 5 – 09:30.

Od godz. 5 zamknięte będzie wejście na Zalew Szczeciński.

Będzie zakaz wchodzenia na plażę i do morza

Okręt z niewybuchami ma przepłynąć przez Kanał Piastowski w godz. 8:30 - 9:30. Ewakuowane będą osoby z tzw. strefy bezwzględnej, przebywające 200 m od osi toru wodnego – mieszkańcy zostaną przetransportowani do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Świnoujście-Karsibór.

Osoby przebywające na terenie portu jachtowego OSiR "Wyspiarz" będą zobowiązane, aby udać się do hali na Basenie Północnym.

"Osoby znajdujące się w strefie otwartej przestrzeni, która obejmuje teren do 750 m od kanału, zobowiązane są do pozostania w miejscu zamieszkania, nie zbliżania się do okien, nie przebywania na balkonach i tarasach. Nie wolno przebywać poza budynkami" – poinformowano.

Od godz. 8 do 10 będzie obowiązywał też zakaz wchodzenia do morza i na plażę w odległości 750 m od falochronu zachodniego, (w pobliżu do wejścia na plażę Aleją Interferie), a także na falochrony zachodni i środkowy.

Utrudnienia w ruchu pociągów

Podczas transportu niewybuchów nie będą kursować promy na obu świnoujskich przeprawach (Centrum i Warszów). Ostatnie promy "Karsibór" na ogólnodostępnej przeprawie Centrum odbiją od brzegu o godz. 8. Ostatnie promy "Bielik" na przeprawie "Warszów" odbiją natomiast o godzinie 8:20. Jeśli akcja transportu niewybuchów będzie przebiegać zgodnie z planem, ruch będzie wstrzymany przez ok. godzinę.

Wstrzymany zostanie także ruch pociągów. Pociąg wyjeżdżający ze Świnoujścia do Katowic o godz. 9:36 ma czekać na pasażerów z pierwszego wznowionego promu "Bielik".

W akcji zabezpieczającej będą uczestniczyć patrole policji, straży granicznej, straż miejska, straż pożarna i ratownicy wodni.

WIDEO - Antoś walczy o każdy oddech. Pilnie potrzebuje pomocy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP