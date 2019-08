W czwartek utonęły trzy osoby, w tym 15-latek. Od początku kwietnia odnotowano 258 utonięć

Jak poinformowała Anna Adamkiewicz z RCB, do wypadków doszło w województwie lubelskim, śląskim i zachodniopomorskim. Na Śląsku ofiarą był 15-letni chłopiec, w dwóch pozostałych przypadkach utonęli mężczyźni po 60 roku życia.

Zastępca dyrektora RCB przypomniał, że zostały jeszcze trzy tygodnie wakacji, w czasie których należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

Jeszcze trzy tygodnie wakacji. Należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą i nie lekceważyć ich! Niestety, wczoraj (9 sierpnia) utonęły kolejne 3 osoby, od pierwszego sierpnia - 9 osób, od początku czerwca - 199, a od kwietnia - 258. #bezpieczeństwo #wakacje pic.twitter.com/0AcKTFrqvX — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) August 9, 2019

RCB przestrzega, by nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i po środkach odurzających, ani nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratowników oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

pgo/ PAP