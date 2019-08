Paweł Skutecki opuścił klub Kukiz'15

Skutecki powiedział, że- nie widzi dla siebie miejsca na listach PSL i wzajemnie. Zaznaczył, że gdy decydował się o dołączeniu do Kukiz'15, był to ruch, który szedł do wyborów a hasłami antysystemowymi i zapowiedzią wprowadzenia - dużych, rewolucyjnych zmian.

- PSL jest tego wszystkiego zaprzeczeniem, to partia trwania, a nie zmiany - ocenił.

Jak dodał, obecnie chce nadal zajmować się w Sejmie sprawami dot. prawa rodzinnego. Zaznaczył, że rozmawia o swojej politycznej przyszłości z innymi ugrupowaniami; jak podkeślił są wśród nich Konfederacja i PiS.

16 posłów w Kukiz'15

Skutecki jest z zawodu dziennikarzem; cztery lata temu dostał się do Sejmu jako bydgoski lider Kukiz'15.

W czwartek liderzy Kukiz'15 Paweł Kukiz i PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. Kandydaci Kukiz'15 będą startować z list komitetu PSL-Koalicja Polska.

Obecnie, po odejściu Skuteckiego, klub Kukiz'15 liczy 16 posłów.

