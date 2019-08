14-letni motocyklista zginął po zderzeniu z drzewem. "Nie miał uprawnień do kierowania pojazdem"

14-latek podczas przejażdżki motocyklem po lesie w Rakojadach (woj. wielkopolskie) z nieustalonych przyczyn zboczył z drogi i uderzył w drzewo. Ratownicy nie zdołali go uratować. Śledczy sprawdzają, co było przyczyną wypadku. Nastolatek nie miał uprawnień do kierowania pojazdem - dowiedział się polsatnews.pl.