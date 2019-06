Areszt dla motocyklisty, który potrącił na pasach matkę z dziećmi. Kobieta nie przeżyła

Do wypadku doszło w środę po południu na ul. Wojska Polskiego w okolicy cmentarza komunalnego. Jak relacjonowała policja, motocyklista wjechał w grupę osób, które w chwili zdarzenia schodziły już z przejścia. Według relacji świadków motocykl jechał z dużą prędkością.



- Kobieta przeprowadzająca dwoje swoich dzieci w wieku niespełna 7 i 9 lat w ostatniej chwili zdążyła je odepchnąć, prawdopodobnie dzięki temu nie odniosły one żadnych obrażeń, ona sama jednak została potrącona. Niestety pomimo prowadzonej długotrwałej reanimacji nie udało się jej uratować - relacjonowała wcześniej Kepper. Dzieci zmarłej kobiety i inni członkowie jej rodziny zostali objęci opieką psychologa.

Nie miał prawa jazdy na motocykl



W wyniku wypadku obrażeń doznał też 25-latek jadący jednośladem. Został przewieziony do szpitala. Był trzeźwy, jak się jednak później okazało, nie miał uprawnień do kierowania motocyklem.



Prokurator, który przesłuchiwał podejrzanego w szpitalu, przedstawił mu zarzut umyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Jak mówiła w piątek szefowa Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe Magdalena Ziobro, podejrzany złożył krótkie wyjaśnienia, częściowo przyznał się do winy.



- Przed skierowaniem wniosku o aresztowanie śledczy konsultowali z lekarzem, czy mogą z nim być wykonywane czynności i czy można wobec niego stosować areszt - powiedziała Ziobro.

