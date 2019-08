"Zrób coś!". Protesty podczas wizyty Trumpa w miastach, w których doszło do strzelanin

Najpierw Trump z żoną Melanią udali się do Dayton, gdzie w jednym ze szpitali spotkali się z rannymi oraz podziękowali służbom ratunkowym i lekarzom za pomoc udzieloną ofiarom strzelaniny.

Przed szpitalem zebrała się grupa ok. 200 osób, zarzucających Trumpowi, że swoimi wypowiedziami sam wzniecał w amerykańskim społeczeństwie napięcia na tle politycznym i rasowym.

Wzdłuż kilku ulic w mieście ustawiło się kilkaset osób skandujących "Zrób coś!" pod adresem głowy państwa. Jak pisze AP, od niedzielnej strzelaniny hasło to stało się tam popularnym wezwaniem do władz o wprowadzenie przepisów ograniczających w kraju dostęp do broni palnej.

Trump krytykowany za "podżegający język w debacie publicznej"

W Dayton Trump spotkał się również z przedstawicielami lokalnych władz z Partii Demokratycznej. Rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham scharakteryzowała spotkanie jako "bardzo ciepłe" oraz podkreśliła, że żadna z rannych osób, z którymi prezydent rozmawiał w szpitalu, w rozmowie z nim nie poruszyła tematu kontroli broni palnej.

Jednak po konferencji prasowej dwojga Demokratów, senatora Sherroda Browna i burmistrz Dayton Nan Whaley, na której oboje skrytykowali Trumpa za - ich zdaniem - podżegający język w debacie publicznej, a Brown dodatkowo zarzucił mu "wykorzystywanie w wypowiedziach podziałów na tle rasowym", Grisham oceniła ich wystąpienie jako "nieszczerą konferencję prasową (zwołaną) w imię partyjnej polityki".

Następnie Trump z pierwszą damą na pokładzie Air Force One udali się do El Paso. Podczas lotu prezydent opublikował na Twitterze zdjęcia przedstawiające ich oboje podczas wizyty w szpitalu w Dayton. "Ludzie, z którymi spotkałem się w Dayton, są najwspanialsi!" - napisał.

My time spent in Dayton and El Paso with some of the greatest people on earth. Thank you for a job well done! pic.twitter.com/TNVDGhxOpo