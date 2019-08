Trump po strzelaninach: to są ludzie bardzo, bardzo chorzy psychicznie

Podczas rozmowy z dziennikarzami w miejscowości Morristown w stanie New Jersey Trump poinformował, że w poniedziałek wyda oświadczenie w sprawie masakr w Ohio i Teksasie.

Prezydent powiedział, że rozmawiał już z FBI, prokuratorem generalnym Williamem Barrem i kongresmenami o tym, co można zrobić, by zapobiec takiej przemocy.

- Zrobiliśmy już wiele, ale może uda się nam zrobić jeszcze więcej - stwierdził Trump.

Dodał, że w przypadku strzelanin takich jak te ostatnie w Ohio i Teksasie chodzi o problemy psychiczne ich sprawców.

- To są ludzie bardzo, bardzo chorzy psychicznie - powiedział prezydent.

God bless the people of El Paso, Texas. God bless the people of Dayton, Ohio. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Do wydarzeń w El Paso odniósł się szef meksykańskiej dyplomacji Marcelo Ebrard.

- Strzelaninę w El Paso traktujemy jako atak terrorystyczny na społeczność meksykańską w Stanach Zjednoczonych - oświadczył w niedzielę późnym wieczorem czasu lokalnego.

Jak zaznaczył na Twitterze, w poniedziałek spotka się z poszkodowanymi w El Paso, aby udzielić im rządowego wsparcia.

Mañana estaré en El Paso para reunirme con los afectados y darles el pleno apoyo del Gobierno de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 5, 2019

Dwie strzelaniny w ciągu doby

W ciągu niespełna 24 godzin doszło w USA do dwóch strzelanin. W sobotę wieczorem 21-letni Patrick Crusius otworzył ogień na terenie centrum handlowego w El Paso na zachodzie Teksasu, zabijając 20 osób i raniąc 26. Sprawcę ujęto, został oskarżony o morderstwa. Może mu grozić kara śmierci.

Miasto El Paso położone jest na zachodzie stanu Teksas, przy granicy z Meksykiem. Supermarket, w którym padły strzały, znajduje się przy autostradzie międzystanowej we wschodniej części miasta. Często robią w nim zakupy imigranci. 80 proc. mieszkańców El Paso to Latynosi - wynika z najnowszego spisu ludności. Ponadto codziennie do miasta legalnie wjeżdżają dziesiątki tysięcy Meksykanów, by pracować w tym mieście i robić w nim zakupy.

Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości chce ustalić, czy strzelanina stanowiła przestępstwo popełnione z nienawiści w związku z odkryciem rasistowskiego, antyimigranckiego "manifestu", jaki został zamieszczony w internecie na krótko przed atakiem - przekazał w niedzielę prokurator federalny John Bash.

Atak w Ohio

W niedzielę nad ranem 24-letni Connor Betts otworzył ogień na ulicy w słynącej z nocnego życia dzielnicy Oregon District w śródmieściu Dayton w Ohio. Do ataku użył karabinu, którym zabił dziewięć osób i ranił 27. Został zastrzelony przez policjantów z przechodzącego w pobliżu patrolu.

W związku z masakrami w El Paso i Dayton prezydent Donald Trump zarządził opuszczenie do połowy masztu flag przed Białym Domem i innymi budynkami państwowymi.

ac/ PAP