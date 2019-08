Sawicki: PSL porozumiało się już z Kukiz'15. Niedługo wspólna konferencja

Dopytywany, czy po wyborach, jeśli kandydaci wystawieni przez Kukiz'15 dostaną się do Sejmu, wejdą w skład wspólnego klubu z ludowcami Sawicki odparł: "Jest takie potwierdzenie ze strony partnerów".

Wcześniej w czwartek Sawicki powiedział w Polskim Radiu, że po wyborach posłowie ze środowisk, "które pójdą do wyborów z PSL", utworzą w Sejmie wspólny klub. Tym samym odniósł się do doniesień, że PSL do wyborów parlamentarnych pójdzie z różnymi środowiskami, w tym z Kukiz'15.

"Odstępujemy miejsca, które zajęli już kandydaci PSL"

Sawicki powiedział, że PSL ma już prawie dopięte lity wyborcze, dlatego planując wspólny start z członkami Kukiz'15 ludowcy muszą ustąpić im miejsc na listach wyborczych.

- Gdyby Paweł Kukiz z nami rozmawiał od początku czerwca, to pewnie byłoby to partnerstwo równego uczestnictwa na listach, natomiast praktycznie, w ostatnich dwóch tygodniach my listy swoje mamy już poodpinane i w tej chwili, rzeczywiście dla ludzi związanych z ruchem Kukiz'15 odstępujemy miejsca, które były już zajęte dla kandydatów PSL - mówił Sawicki.

"Rozmowy są bardzo zaawansowane"

Również poseł Grzegorz Długi (Kukiz'15) powiedział w czwartek, że wkrótce odbędzie się wspólna konferencja z PSL ws. startu w wyborach parlamentarnych.

- Nie jest tajemnicą, że rozmowy są bardzo zaawansowane i właściwie, jeśli chodzi o start kandydatów Kukiz'15 na listach PSL, są właściwie zakończone. Pozostają do omówienia szczegóły techniczne - powiedział Długi.

Pytany o to, czy po wyborach - jeśli kandydaci wystawieni przez Kukiz'15 dostaną się do Sejmu - wejdą w skład wspólnego klubu z ludowcami, Długi powiedział, że dla niego "to jest nowa okoliczność, o której zapewne będą jeszcze prowadzone rozmowy".

WIDEO - Atak nożownika na plaży w Dziwnowie. Nie żyje 18-letni chłopak Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP