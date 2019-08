Samorządowcy z Bieszczad wspierają Kuchcińskiego. "Jakaż była możliwość dotarcia do celu?"

Wspólne oświadczenie samorządowców zostało zaprezentowane na konferencji prasowej w Ustrzykach Dolnych. Odczytał je burmistrz Zagórza Ernest Nowak.



"W sytuacji, gdy jako marszałek Sejmu we wczesnych godzinach odbywał spotkania w Warszawie lub był za granicą, a wieczorem miał spotkanie w Bieszczadach jakaż była możliwość dotarcia do celu?" - napisali.



Zaznaczyli, że "w sytuacji bardzo aktywnego modelu sprawowania urzędu przez marszałka pozostałoby mu tylko albo zrezygnować z funkcji, albo w Bieszczady nie przyjeżdżać". Samorządowcy z bieszczadzkich gmin i powiatów stwierdzili, że dla nich "było i jest bardzo ważne, że możemy bardzo często i na miejscu spotykać się z parlamentarzystami reprezentującymi nasze społeczności".



"Dlatego mamy moralne prawo, aby w zaistniałej sytuacji udzielić wsparcia panu marszałkowi. Jesteśmy wdzięczni za jego osobiste zaangażowanie i działania, które służą tym, którzy żyją w Bieszczadach i tym którzy je odwiedzają" - podkreślili.

"Były to świetne spotkania"



Wójt Cisnej Renata Szczepańska powiedziała, że dwukrotnie uczestniczyła w konferencjach organizowanych przez marszałka Kuchcińskiego. Dotyczyły one "Programu dla Bieszczad" oraz budowy marki karpackiej. - Były to świetne spotkania, gdzie dyskutowaliśmy strategie dla Bieszczad - zauważyła.



Pełniąca od 18 lat funkcje wójta Cisnej Szczepańska zaznaczyła, że "pamięta czasy, kiedy goszczenie marszałka Sejmu w Bieszczadach było rzadkością i nawet nie kojarzę takiego zdarzenia". - Natomiast teraz powiem szczerze, że aktywność polityczna marszałka Sejmu spowodowała, że obecnie nie na wszystkie spotkania z ministrami jestem w stanie pojechać - mówiła.



Wójt Cisnej zaznaczyła, że pod oświadczeniem wspierającym marszałka Kuchcińskiego podpisali się nie tylko samorządowcy wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości. - Moja gmina nie głosuje na PiS, ale my nie prowadzimy tutaj wojny polsko-polskiej. My się spieramy, ale jeśli jest taka potrzeba to my sobie pomagamy - podkreśliła Szczepańska.



Z kolei starosta bieszczadzki Marek Andruch dodał, że samorządy bieszczadzkie doceniają wsparcie marszałka Kuchcińskiego dla regionu. - Docenimy je i uważamy, że służyły lokalnej społeczności - powiedział Andruch.



W konferencji prasowej w Ustrzykach Dolnych udział wzięli przedstawiciele gmin Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Olszanica, Tyrawa Wołoska, Solina, Lutowiska i Zagórz oraz powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

