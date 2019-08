"Maczeta" uratował dziecko z rozbitego auta. Aktor ma przesłanie dla kierowców

75-letni aktor spacerował w środę po dzielnicy Sylmar, gdy nagle jeden z kierowców wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i z impetem uderzył w inny samochód. Drugie auto, którym podróżowała matka z małym dzieckiem, dachowało.

"Udało się jej przecisnąć do środka i odpiąć pas"

Trejo natychmiast podbiegł do rozbitego auta i sam próbował wydostać dziecko ze środka. Nie był jednak w stanie wypiąć go z pasów. Z pomocą przyszła Monica Jackson, świadek zdarzenia, której udało się przecisnąć do środka pojazdu i odpiąć pas. Po chwili Trejo wyciągnął malca z wraku.

Wywiad z aktorem przeprowadzony przez dziennikarkę stacji abc7 pojawił się na instagramowym koncie gwiazdy. Trejo opisał w nim szczegóły zdarzenia, a także poprosił kierowców, by zawsze uważali podczas jazdy samochodem. Materiał wideo wyświetlono już ponad 200 tys. razy.

Policja potwierdziła amerykańskim mediom, że Trejo był obecny na miejscu zdarzenia. Według lokalnej stacji telewizyjnej KABC-TV w wypadku nikt nie został poważnie ranny, jednak trzy osoby musiały zostać zabrane do szpitala na dodatkowe badania.

