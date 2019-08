"Marszałek nie złamał prawa, ani istniejących w tej dziedzinie obyczajów"

Podczas konferencji prasowej w czwartek marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że w piątek zamierza złożyć rezygnację z funkcji marszałka. Podkreślił przy tym, że podczas swojej działalności nie złamał prawa.

"Ja bym z tego sprawy nie robił"

Decyzja marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o dymisji jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem: słuchać Polaków, służyć Polsce - powiedział w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem, Kuchciński nie złamał prawa i istniejących w tej dziedzinie obyczajów.

Na konferencji prasowej przypomniano wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z 2011 roku odnoszącą się do lotów ówczesnego premiera Donalda Tuska. Prezes PiS mówił wówczas: "Jeżeli chodzi o latanie samolotem, cóż, premier ma takie prawo. To jest prawo premiera, każdy ma prawo być w swoim domu, nie można przyjąć, że każdy, kto jest premierem musi mieszkać w Warszawie. Ja bym z tego sprawy nie robił".

Kaczyński oświadczył w czwartek, że podtrzymuje swoje stanowisko z roku 2011. - Pan marszałek nie złamał prawa, pan marszałek nie złamał też istniejących w tej dziedzinie obyczajów. To chcę bardzo mocno podkreślić - mówił prezes PiS.

- Ale skoro państwo najwyraźniej mają inne zdanie i przynajmniej bardzo poważna część opinii publicznej ma inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć, iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem: słuchać Polaków, służyć Polsce - podkreślił Kaczyński.

281 lotów do Gdańska

Podczas konferencji Jarosław Kaczyński odnosząc się do sprawy podkreślił, że "reguły muszą być takie same dla wszystkich". - Donald Tusk odbył w ciągu 6 lat i 10 miesięcy urzędowania jako premier 281 lotów do Gdańska. Ja w tej chwili oczekuję od państwa zainteresowania tym. Odbył też szereg podróży do krajów egzotycznych, atrakcyjnych turystycznie, ale co do sensu politycznego tych wyjazdów można mieć pewne wątpliwości. No i jeździł tam z żoną - wskazał Kaczyński.

Jak dodał, "w związku z zasadą obiektywizmu trzeba się tym bardzo poważnie zająć". Zapewnił, że także "PiS będzie się tym zajmować".

