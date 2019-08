"Żona opuściła szpital. Miała ponad 500 ampułek zamrożonego leku" Piotrowicz o locie z Kuchcińskim

Stanisław Piotrowicz i żona Maria to kolejne osoby, które znalazły się wśród pasażerów lotów marszałka Kuchcińskiego.

Poseł PiS tłumaczył Polsat News, że lot z marszałkiem z Warszawy do Rzeszowa to był wypadek losowy - ze względu na sytuację jego żony.

- Autobusem podróż w okolice Krosna trwa 9 godzin, a samochodem przy dobrych układach 6 godzin. Zdawałem sobie sprawę, że drogie lekarstwa mogą ulec zniszczeniu - relacjonował.

Zapewnił, że poszukiwał możliwości lotu samolotem rejsowym, ale nie było wolnych miejsc, "co można sprawdzić". Dodał, że loty z Rzeszowa do Warszawy i w drugą stronę zawsze są w pełni obłożone i "tak też było tego dnia".

- Podczas poszukiwania transportu z zamrożonym lekami dowiedziałem się, że będzie leciał samolot rządowy do Rzeszowa i skorzystałem z uprzejmości marszałka. Zapytałem go, a on w tej wyjątkowej sytuacji nas zaprosił. To był chyba ten jedyny lot z marszałkiem, jeśli dobrze pamiętam - wyjaśnił Piotrowicz.

Na antenie RMF FM polityk zadeklarował również, że "jeżeli dzisiaj ktoś uważa, że odniósł korzyść z lotu, to jest gotów za niego zapłacić".

ml/ Polsat News, RMF FM