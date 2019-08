Ruchy miejskie mogą nie pójść do wyborów z Lewicą. Śpiewak: próby podjęcia rozmów są zbywane

"Próby podjęcia przez ruchy miejskie rozmów z Lewicą na temat startu do Sejmu są zbywane; wszystko wskazuje, że jej listy do Sejmu będą stricte partyjne i nie przewidziano na nich dobrych miejsc dla przedstawicieli ruchów społecznych" - napisał w środę lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak. Odniósł się w ten sposób do pytań o to, czy będzie startował do Sejmu z list Lewicy.