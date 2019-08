Powstanie nowa wersja "Kevina samego w domu"

W marcu Disney nabył większość aktywów studia 21st Century Fox za 71 mld dolarów. To właśnie dzięki tej transakcji Disney uzyskał prawa do znanych familijnych serii studia.

Nowe wersje "Nocy w Muzeum" i "Fałszywej dwunastki"

- Teraz koncentrujemy się na wykorzystaniu ogromnej biblioteki tytułów Foxa, by dodatkowo wzbogacić treści na naszych platformach. Planujemy nakręcić nowe wersje "Kevina samego w Domu", "Nocy w Muzeum", "Fałszywej dwunastki" i "Dziennika cwaniaczka" - mówił Iger na spotkaniu z inwestorami.

Nowe wersje produkcji mają być dostępne w serwisie Disney+, którego premiera w Ameryce Północnej zapowiadana jest na listopad. Usługa ma kosztować ok. 7 dolarów za miesiąc (ok. 27 złotych).

Na razie nie wiadomo, kto wystąpi w odświeżonej wersji "Kevina...", ani czy film nie zostanie "odświeżony" w formie serialu.

Bitwa z włamywaczami

"Kevin sam w domu" to film z 1990 r. w reżyserii Chrisa Columbus. Opowiada historię 8-letniego Kevina McAllistera, który przez świąteczny pośpiech zostaje sam w domu na Boże Narodzenie. Chłopiec musi poradzić sobie zarówno z codziennymi obowiązkami, jak i parą włamywaczy, którzy za wszelką cenę chcą dostać się do jego domu.

Po raz pierwszy "Kevin..." został wyemitowany w Polsacie w 2003 r. - od tej pory stał się on świąteczną tradycją w wielu polskich domach. Do tej pory film wyemitowano już 27 razy. Średnia widownia emisji "premierowych" (pierwszych w danym roku) to 4,5 mln widzów.

WIDEO - Karolina Szostak - przepis na leczo warzywne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/luq/ CNN, polsatnews.pl