Odurzony kierowca rozbił auto na parkingu. Policję wezwał... jego samochód [WIDEO]

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 17:00. Chwilę później dowiedziała się o nim policja. Informacja popłynęła wprost z uszkodzonego mercedesa.

Jak się okazało, za kierownicą auta siedział 20-latek, który wiózł trzy inne osoby. Uderzenie było na tyle silne, że od pojazdu oderwało się przednie koło. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.

Po wpływem narkotyków

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Co prawda był trzeźwy, ale poddano go badaniu na zawartość narkotyków, które dało pozytywny wynik.

20-latek odpowie za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, kolizję oraz za kierowanie autem pod wpływem środków odurzających.

Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Będzie też musiał pokryć koszty wyrządzonych szkód.

Alarmuje o wypadku i liczbie pasażerów

We wszystkich modelach marki Mercedes-Benz instalowany jest system automatycznego wzywania pomocy eCall, który uaktywnia się i powiadamia służby w momencie wypadku. Do służb przesyła informacje o lokalizacji auta, liczbie podróżujących nim osób, czasie wypadku oraz numerze VIN samochodu.

Kierowca może też wezwać służby samodzielnie, wciskając odpowiedni przycisk.

Od 1 kwietnia 2018 r. wszystkie nowe samochody sprzedawane w UE są obowiązkowo wyposażone w system automatycznego wzywania pomocy w razie wypadku.

WIDEO - Vision Urbanetic - pomysł Mercedesa na rozładowanie miejskich korków Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ polsatnews.pl