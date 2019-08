Eksplozja samochodu pułapki w Afganistanie. 14 zabitych, ponad 140 rannych

Co najmniej 14 osób zginęło, a 145 zostało rannych w wyniku eksplozji samochodu pułapki, do której doszło w środę przed komisariatem policji w stolicy Afganistanu Kabulu - poinformowało afgańskie MSW.

Wiceminister spraw wewnętrznych Khoshal Sadat powiedział dziennikarzom, że czterech spośród zabitych to policjanci, a reszta cywile. Również 92 spośród rannych to cywile.

Wcześniejsze doniesienia mówiły o 95 rannych; nie było informacji o ofiarach śmiertelnych.

Jak powiedział rzecznik MSW Nasrat Rahimi, samochód wyładowany materiałami wybuchowymi eksplodował w godzinach rannych przed komisariatem położonym na zachodzie miasta. W pobliżu znajduje się także szkoła wojskowa. To właśnie ta szkoła była celem ataku, do przeprowadzenia którego przyznali się talibowie.

Po blisko 18 latach wojny w Afganistanie talibowie kontrolują obecnie połowę terytorium Afganistanu.

Na początku lipca afgańscy politycy i talibowie zobowiązali się do stworzenia "mapy drogowej na rzecz pokoju" oraz rozpoczęcia kontrolowanego procesu pokojowego, jednak pod koniec lipca talibowie odmówili prowadzenia bezpośrednich rozmów z rządem centralnym w Kabulu.

We wtorek źródła wśród talibów informowały, że w toku ósmej rundy prowadzonych w Katarze rozmów z USA (bez przedstawicieli Kabulu) udało się rozstrzygnąć kwestie sporne w sprawie wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu i gwarancji ze strony talibów o zerwaniu relacji z innymi grupami ekstremistycznymi. Specjalny wysłannik USA do Afganistanu Zalmay Khalilzad poinformował o osiągnięciu "wspaniałego postępu", dodając, że liczy na osiągnięcie porozumienia do 1 września.

pgo/ PAP