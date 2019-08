Zapalił się silnik samolotu lądującego w Walencji - 19 rannych

Troje spośród rannych trafiło do szpitala z powodu zatrucia dymem. Pozostali ranni doznali lekkich obrażeń, jak otarcia, i byli w szoku.

W poniedziałek wieczorem walenckie służby kryzysowe otrzymały informację, że podczas lądowania na tamtejszym lotnisku zapalił się jeden z silników samolotu lecącego z Londynu. Jednak po przyjeździe strażaków z maszyny wydobywał się jedynie dym.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl