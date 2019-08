Samolot lądował na jezdni. Maszyna zatrzymała się na czerwonym świetle

- W pierwszej chwili pomyślałem, że to zdalnie sterowany samolot. Ale on stawał się coraz większy i większy, do tego stopnia, że kiedy był naprawdę blisko ziemi, zrozumiałem, że próbuje wylądować na drodze stanowej nr 7. Widziałem, jak samolot coraz bardziej zbliżał się do ziemi, koła uderzyły o nawierzchnię, a maszyna się zakołysała. Po wylądowaniu samolot zatrzymał się na pasach - mówił Clint Thompson z policji stanu Waszyngton.

Z ustaleń policji wynika, że samolot miał problemy z układem paliwowym.

msl/luq/ Reuters