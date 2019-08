Słupki na drodze rowerowej w Gdyni. Miały chronić, a stwarzają zagrożenie

Słupki na ścieżce rowerowej powstały ponieważ lokatorzy pobliskiej kamienicy wjeżdżali w jej pobliże "na dziko". Według władz Gdyni, na żadnych osiedlowych planach wjazdu tu nie ma.

Po zagrodzeniu dojazdu do kamienicy, w jej pobliże nie wjadą również karetka, śmieciarka czy mieszkający w kamienicy niepełnosprawni.

"Ten parking nie jest parkingiem"

- Mieszkańcy tej wspólnoty poruszają się nielegalnie po chodniku i stają nielegalnie, bo ten parking nie jest parkingiem - powiedział Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni, który uważa, że dzięki słupkom kierowcy nie stwarzają już zagrożenia dla przejeżdżających ścieżką rowerzystów.



W odpowiedzi na to, mieszkańcy prezentują kolejny nagrany przez osiedlowy monitoring film. Nagrania - ich zdaniem - pokazuje, że to nie kierowcy, ale same słupki są niebezpieczne dla amatorów pedałowania.

- To są dwa wypadki w ciągu dnia. My jeżdżąc tutaj przez tyle lat nie mieliśmy żadnej kolizji - powiedziała jedna z mieszkanek pobliskiego bloku.

Ustawią specjalne oznakowanie

Łukasz Bosowski ze stowarzyszenia Rowerowa Gdynia w odpowiedzi na zarzuty oznajmił, że pomysł postawienia słupków na drodze rowerowej wymaga "delikatnej korekty", natomiast: "nie ma tu mowy o żadnym błędzie albo jakimś potknięciu".

Władze Gdyni, aby nie dochodziło w pokazanym na monitoringu miejskim nagraniu do wypadków, umieszczą na słupkach elementy odblaskowe i ustawią przed nimi specjalne oznakowanie ostrzegawcze.

dc/zdr/ polsatnews.pl