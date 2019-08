Nastolatek wypchnął dziecko z 10 piętra brytyjskiej galerii Tate. Policja przedstawiła mu zarzuty

Zarzut usiłowania zabójstwa przedstawiła brytyjska policja 17-latkowi, który w poniedziałek wypchnął sześciolatka z tarasu widokowego londyńskiej galerii sztuki nowoczesnej Tate Modern. Sprawca jeszcze we wtorek ma być doprowadzony do sądu. Aresztowano go chwilę po tym, jak ofiara ataku została znaleziona na mieszczącym się kilka pięter niżej dachu - informuje Reuters.