6-letni chłopczyk został wypchnięty z 10. piętra muzeum Tate Modern w Londynie

Chłopiec spadł z wysokości ponad 30 metrów na dach znajdujący się 5 pięter niżej. Został przetransportowany do szpitala helikopterem.

Na zdjęciu platforma widokowa widoczna jest po prawej stronie charakterystycznego "komina", symbolu muzeum, które powstało w miejscu dawnej elektrowni. Chłopiec upadł na dach, który zasłania szklana część budynku. Położony jest on mniej więcej na wysokości napisu "Tate Modern - free and open to all".

@se1 emergency at Tate Modern. Area sealed off. Been told a person/child has fallen off viewing gallery and trapped between the two buildings. pic.twitter.com/lBYt5hfZZG — Andy (@AndyBanksideSE1) August 4, 2019

17-latka złapali świadkowie

W sprawie aresztowano 17-latka pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Chłopak miał według świadków wypchnąć 6-latka. Obecnie przebywa w areszcie. Policja nie informuje, czy ma on jakiś związek z ofiarą.

- Funkcjonariusze nadal ciężko pracują, aby ustalić okoliczności wczorajszego incydentu. Kilka osób, świadków tego co się stało, złożyło już oświadczenia na policji - powiedział rzecznik prasowy Tate Modern.

Świadkowie słyszeli "głośny huk"

Muzeum Tate Modern jest jedną z największych atrakcji turystycznych Wielkiej Brytanii.

Świadkowie, którzy w niedzielę zwiedzali Tate Modern powiedzieli, że słyszeli "głośny huk", a potem krzyk matki. Zwiedzający zostali na około 20 minut przetrzymani w muzeum. Następnie obiekt został zamknięty i udostępniony policji w celu zbadania miejsca zdarzenia.

Jak podają brytyjskie media, 6-latek i jego matka przybyli do Londynu z Francji w celach turystycznych.

