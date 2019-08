Jest nowy wiceminister energii. "Postaram się nie zawieść"

Pochodzący z Zagłębia Miedziowego poseł PiS Krzysztof Kubów został nowym wiceministrem energii - poinformowała we wtorek rzeczniczka resortu Joanna Borecka-Hajduk. Sam Kubów napisał na Twitterze, że premier Mateusz Morawiecki powołał go we wtorek na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii.