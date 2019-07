Wiceminister zdrowia zrezygnował ze stanowiska

Jako pierwsze o rezygnacji Króla poinformowało RMF FM. Według tego radia, powodami decyzji dotychczasowego wiceministra była m.in. dramatyczna sytuacja w psychiatrii, zwłaszcza dziecięcej. Chodzi o wieloletnie zaniedbania, które niedawno doprowadziły do kilku tragedii. Kolejnym problemem miały być kłopoty we wdrażaniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

We wtorek były minister zdrowia Marek Balicki został pełnomocnikiem rządu do spraw reformy w psychiatrii. Według informacji radia, dopiero po powołaniu Balickiego pojawiła się zgoda na to, by Król odszedł z resortu.

Zbigniew Król urodził się 10 marca 1962 roku w Brzegu Dolnym. Jak podaje resort zdrowia, jest pediatrą oraz specjalistą w dziedzinach: zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej. Ma za sobą liczne szkolenia z organizacji, zarządzania i kształcenia w ochronie zdrowia.

zdr/ polsatnews.pl, rmf24.pl