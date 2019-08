20 ofiar strzelaniny w El Paso. Sprawca chciał "ratować" Teksas przed "inwazją Latynosów"

W dochodzenie w sprawie strzelaniny jest też zaangażowane Federalne Biuro Śledcze. Przedstawiciel FBI - obok szefa policji w El Paso Grega Allena - również wziął udział w zwołanej na sobotę po południu konferencji prasowej. Dochodzenie koncentruje się na zbadaniu, czy nie doszło do przestępstwa na tle nienawiści etnicznej i rasowej.

Atak rano czasu lokalnego

Szef policji w El Paso powiedział, że do strzelaniny doszło o godz. 10:35 czasu lokalnego (17:35 w Polsce). Początkowo policja otrzymywała sygnały o kilku strzelcach, co sprawiło, że akcja służb była prowadzona w kilku miejscach, w tym - w galerii handlowej Cielo Vista Mall. Allen potwierdził, że zginęło 20 osób w różnym wieku.

Mówiąc o ofiarach, szef policji w El Paso nie krył emocji. Przypomniał, że Teksas jest stanem, w którym obowiązuje kara śmierci. Wyraził nadzieję, że sprawca nie uniknie takiej właśnie kary. W dalszej części swej wypowiedzi zaznaczył, że zanim to nastąpi, odbędzie się oczywiście dochodzenie i o wszystkim zadecyduje sąd.

Manifest o wyższości białych

Trzeba przede wszystkim zająć się tzw. manifestem (Manifesto) będącym wykładnią pobudek 21-letniego Patricka Crusiusa z oddalonego o ponad 1 tys. km od El Paso miasta Allen, który dopuścił się zbrodni - podkreślił. Manifest został opublikowany na forum dyskusyjnym 8chan.

Podczas konferencji prasowej zaznaczono, że jest to tekst pełen mowy nienawiści, nawołujący do przemocy, rasistowski, przekonujący o wyższości białych i obfitujący pogróżki wobec różnych mniejszości w USA, w tym wobec imigrantów. Nie cytowano go, ponieważ byłoby to z pewności intencją sprawcy, by wszyscy poznali jego treść.

Prezydent Meksyku Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador poinformował w sobotę, że wśród ofiar w El Paso były trzy osoby pochodzące z Meksyku.

Miasto El Paso położone jest na zachodzie stanu Teksas, przy granicy z Meksykiem. Supermarket, w którym padły strzały, znajduje się przy autostradzie międzystanowej, we wschodniej części miasta. Często robią w nim zakupy imigranci.

Policja za pośrednictwem mediów zaapelowała, by Amerykanie zgłaszali wszelkie przejawy mowy nienawiści i pogróżki wobec mniejszości organom takim, jak prokuratura czy policja, wysyłając im zrzuty ekranu z mediów społecznościowych.

Oddał się w ręce policji

Policja przekazała wcześniej, że sprawca strzelaniny został zatrzymany. "Oddał się w ręce policji bez żadnego strzału; żaden z funkcjonariuszy nie jest ranny" - poinformował rzecznik policji w El Paso, sierżant Robert Gomez.

Rzecznik powiedział też, że na obecnym etapie wykluczono możliwość współdziałania kilku sprawców.

Do strzelaniny doszło w sobotę po południu. Policja informowała na Twitterze, że funkcjonariusze odpowiedzieli na zgłoszenie o strzałach, jakie miały paść w centrum handlowym Cielo Vista oraz ostrzegła mieszkańców, by ze względów bezpieczeństwa trzymali się od tego miejsca z daleka.

"Straszna strzelanina w El Paso. Doniesienia są bardzo złe, jest wielu zabitych" - napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump. Dodał, że rozmawiał z gubernatorem Teksasu Gregiem Abbottem, któremu obiecał pełne wsparcie ze strony rządu federalnego.

"Niech Bóg będzie z Wami wszystkimi" - zakończył swój tweet Donald Trump.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....