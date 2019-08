Policja zajmie się słowami Jerzego Owsiaka. Na Pol'and'Rock wygłosił przemówienie z wulgaryzmami

Lider organizującej festiwal Pol'and'Rock Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak na zakończenie festiwalu wygłosił przemówienie, w którym mówił m.in.: "Czemu nie karzecie polityków, którzy zapi***lają samolotami za moje, k***a, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody! Bądźcie z nami na Finale WOŚP. 176 mln. A wy, k***a, ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy, k***a, do nas macie?".

W poniedziałek policja potwierdziła, że na wypowiedź Owsiaka spływają skargi, oraz że policja podejmie w tej sprawie czynności wyjaśniające.

"Jesteśmy zobowiązani wykonać czynności wyjaśniające"

- Zajmujemy się każdym wykroczeniem, każdym przestępstwem. Jeżeli takie informacje spływają, jesteśmy zobowiązani, żeby jako policja wykonać czynności wyjaśniające w zakresie przestępstwa czy wykroczenia. Tak samo będzie i w tym wypadku. Niezależnie od tego, czy informacja ta spłynęła bezpośrednio na policję, czy została przekazana przez media - powiedział podkom. Grzegorz Jaroszewicz z zespołu prasowego lubuskiej policji.

Jak dodał, czynności wyjaśniające mają odpowiedzieć na pytanie, czy postępowanie związane z wykroczeniem lub przestępstwem można wszcząć czy nie.

Pol'and'Rock jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna, 25. edycja, trwała oficjalnie od czwartku, choć część uczestników przyjechała na dawny poligon w Kostrzynie nad Odrą wcześniej. Ostatnie koncerty zakończyły się w nocy z soboty na niedzielę. Na pięciu scenach zaprezentowało się kilkudziesięciu artystów z Polski i świata.

wka/ PAP