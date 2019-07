Podczas skoku na bungee zsunął się z uprzęży. Wypadek w gdyńskim parku [WIDEO]

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w niedzielę w gdyńskim Parku Rady Europy. Na nagraniu pojawiającym się w mediach społecznościowych widać, jak podczas skoku na bungee uprząż wypina się z nóg jednego ze skoczków. 39-latek spadł na poduszkę powietrzną. Został zabrany do szpitala.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 18. Mężczyzna został zabrany do szpitala przez pogotowie ratunkowe. Komisarz Krzysztof Kuśmierczyk z Komendy Miejskiej w Gdyni poinformował polsatnews.pl, że skoczek nie odniósł "widocznych obrażeń".

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w końcowej fazie lotu uprząż wypięła się z nóg skoczka, a mężczyzna spadł na poduszkę powietrzną. Policja na miejscu zabezpiecza sprzęt i przesłuchują świadków - poinformował oficer prasowy.

bas/zdr/ RMF FM, polsatnews.pl