Anaszewicz nie będzie startował w wyborach do Sejmu. "Przedsięwzięcie niezgodne z moimi wartościami"

- Nie będę startował do Sejmu, bo nigdy nie biorę udziału w przedsięwzięciach, które nie są zgodne z moimi wartościami - poinformował polsatnews.pl Marcin Anaszewicz, były wiceszef Wiosny. - Będziemy razem prowadzili lewicę do wyborów - mówił w czwartek w "Wydarzeniach i Opiniach" lider partii Robert Biedroń. Przyznał wówczas, że ma nadzieję, iż Anaszewicz wystartuje w jesiennych wyborach.

- W Wiośnie jest bardzo wiele osób, które bardzo cenię, ale moje stanowisko dotyczące startu w wyborach do Sejmu było oczywiste od kiedy Robert podjął decyzję o rezygnacji z samodzielnego startu Wiosny i kiedy było jasne, że Robert nie rezygnuje z mandatu w Parlamencie Europejskim i nie wystartuje w jesiennych wyborach - powiedział polsatnews.pl Marcin Anaszewicz.

Jak przyznał, zaraz po wyborach lider Wiosny namawiał go do startu do Sejmu. - Ale już wtedy powiedziałem, że w tej sytuacji nie jestem zainteresowany, bo nie taki był plan i nie takie cele miała Wiosna. W ostatnim czasie do startu namawiał mnie też Krzysztof Gawkowski, którego bardzo cenię. Prawda jest taka, że od tygodni nie uczestniczę w żadnych decyzjach Wiosny i od tygodni nie rozmawiałem z Robertem o przyszłości naszej partii. To były dla mnie trudne decyzje, bo Wiosna jest moim politycznym dzieckiem, przy wsparciu wielu wspaniałych osób tworzyłem od zera zaplecze programowe, organizacyjne i strategię - wskazał Anaszewicz.

"Anaszewicz buduje z nami Wiosnę"

- Buduje z nami. Zrezygnował z bycia wiceprezesem, jest w Radzie Krajowej, byliśmy ostatnio w Białymstoku, Strasburgu, Brukseli - mówił w czwartek "Wydarzeniach i Opiniach" Robert Biedroń, pytany o Anaszewicza.



Lider Wiosny przyznał, że wraz z Anaszewiczem będą "razem prowadzili lewicę do wyborów". - Przeszliśmy wiele kampanii i bez Marcina Anaszewicza ciężko nam będzie to zrobić. Nie wyobrażam sobie tego bez niego - przyznał Biedroń.



Piotr Witwicki pytał, czy Anaszewicz będzie startował w jesiennych wyborach do Sejmu. - Mam nadzieję, że tak - mówił gość Polsat News.



Sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski poinformował z końcem czerwca, że Marcin Anaszewicz "z przyczyn osobistych" zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu partii. Jak zaznaczył, Anaszewicz pozostanie w partii i będzie aktywnie działał w kampanii wyborczej do polskiego parlamentu.

