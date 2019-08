W Czarnowie koło Ostrołęki eksplodował niewybuch. Dwóch mężczyzn nie żyje

Do eksplozji doszło około 13. Dwóch mężczyzn w wieku 29 i 35 lat zginęło na miejscu. Służby czekają na przyjazd pirotechników, którzy mają sprawdzić teren pod kątem innych niewybuchów.

- We wsi Czarnowo w gminie Goworowo (woj. mazowieckie) w niedzielę około godziny 13 na terenie jednej z posesji doszło do eksplozji , prawdopodobnie, niewybuchu. Dwóch mężczyzn w wieku 29 i 35 lat przywiozło do jednego z pomieszczeń gospodarczych niewybuch. Ładunek eksplodował w wyniku czego obaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu - powiedział polsatnews.pl Krzysztof Kolator z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Posesja znajduje się na terenie wiejskim, wśród pól i łąk dlatego nie było konieczności ewakuacji mieszkańców tej miejscowości.

- Zabezpieczyliśmy to miejsce z udziałem policji z Czerwina, strażaków z PSP w Ostrołęce oraz OSP w Goworowie. Wyznaczyliśmy strefę 500 metrów wokół posesji - dodał Kolator.

O zdarzeniu zostali powiadomieni również pirotechnicy z komendy stołecznej policji oraz wojskowi pirotechnicy z patrolu rozminowania w Orzyszu.

- To miejsce zostanie sprawdzone pod kątem innych materiałów niebezpiecznych. Dalsze czynności będą prowadzone pod nadzorem prokuratury- podkreślił rzecznik KMP w Ostrołęce.

dc/ polsatnews.pl, PAP