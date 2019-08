"Zostawiajcie wszystko i uciekajcie!". Brytyjskiemu miasteczku zagraża pęknięta tama i zalanie

Na razie fala powodziowa jest niewielka, ale w każdej chwili tama mogła zawalić się całkowicie. Wtedy miasto zostałoby zalane przez 1,3 mln m3 wody. Brytyjski dziennik "The Sun" poinformował, że w niedzielę spodziewane są kolejne intensywne opady deszczu.

Ewakuowano 6,5 tys. osób

Z miasteczka, które leży w hrabstwie Derbyshire (dystrykt High Peak) około 240 km na północny zachód od stolicy Londynu, ewakuowano 6,5 tys. osób. Większość z nich dostała piętnastominutowe "okienko" na spakowanie się.

- Bardzo się martwimy. Mamy nadzieję, że tama wytrzyma. Inaczej będzie bardzo źle - powiedziała Gill Wilde jedna z mieszkanek miasteczka.

- Widziałam się z ludźmi, którzy mieszkają tu przez całe życie. Mówią, że nie widzieli jeszcze czegoś takiego - dodała Anna Coleman.

Brytyjskie media opublikowały zdjęcia mieszkańców, którzy w pośpiechu zapełniali swoje samochody czym się dało.

Czterysta ton ziemi

Tama, która zbudowano w XIX wieku pękła, bo w przez kilka ostatnich dni padał deszcz i rozmiękczył teren pod betonowym licem zapory.

- Zostaliśmy poproszeni o pomoc przez lokalne władze. Mamy wzmocnić pękniętą tamę - poinformował Gary Lane oficer łącznikowy z Królewskich Sił Powietrznych na północnym zachodzie. RAF skierował na miejsce potężne amerykańskie dwuwirnikowe śmigłowce Chinook.

Kilkanaście helikopterów zrzuca w wyrwę w zaporze worki wypełnione ziemią. Inżynierowie wyliczyli, że do uratowania tamy potrzeba co najmniej czterystu ton ziemi.

- To bardzo trudne zadanie. Musimy zrzucać te worki w określonym miejscu i z określoną siły. Zrzucone w niewłaściwym miejscu lub z niewłaściwej wysokości mogłyby jeszcze bardziej uszkodzić tamę - poinformował Lane.

Wracają na własną odpowiedzialność

Wojskowi i inżynierowie mają nadzieję, że uratują pękniętą tamę. Jednak meteorolodzy zapowiadają dalsze opady - informuje "The Sun".

W akcji uczestniczy także około 150 strażaków, którzy przy pomocy wysokowydajnych pomp próbują obniżyć lustro wody w zbiorniku retencyjnym.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przybył na miejsce, obejrzał zagrożony obszar z helikoptera i zalecił zakwaterowanie wszystkich ewakuowanych rodzin w lokalach zastępczych.

Według służb ratowniczych i lokalnych władz sytuacja zagrożenia może potrwać wiele dni. Mieszkańcy mogą nie wrócić do domów przez wiele tygodni. Policja z Derbyshire poinformowała, że ci, którzy wrócą do swoich domów robią to na własną odpowiedzialność.

Według lokalnych władz tamę zbiornika retencyjnego w Whaley Bridge czeka "gruntowna przebudowa", aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.

