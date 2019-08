"To podważa zaufanie do państwa". Dulkiewicz o ustawie ws. Muzeum Westerplatte

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, odnosząc się w piątek do podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy ws. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, oceniła, że kwestia ta podważa zaufanie do aparatu państwowego.

Na konferencji prasowej w Gdańsku prezydent powiedziała, odnosząc się do podpisania ustawy, że "trudno ukryć rozczarowanie i oburzenie". Podkreśliła, że Westerplatte jest miejscem świętym dla wszystkich Polek i Polaków, a sposób zagospodarowania tego terenu, w związku z planowaną na półwyspie budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, jest rozwiązywany "z użyciem siły", a nie w dialogu.

- To podważa zaufanie do aparatu państwowego, choć pewnie należy powiedzieć do aparatu Prawa i Sprawiedliwości. Podważa to zaufanie nas wszystkich, obywateli, zaufanie samorządu do tego, że z użyciem siły dzisiaj można zrobić wszystko - powiedziała Dulkiewicz.

"Nie wiadomo, co powstanie na Westerplatte"

Dodała też, że nie wiadomo, co powstanie na Westerplatte; za prawdopodobne uznała to, że zostanie ogłoszony międzynarodowy konkurs dot. budowy placówki.

- To dobrze, tylko dlaczego specustawa wpierw ma zabrać ziemię dzisiaj będącą w gestii miasta Gdańska? Nie wiemy, co chcemy zbudować, nie wiemy, jak chcemy zbudować - zdaje się mówić Prawo i Sprawiedliwości, rząd i prezydent - mówiła prezydent Gdańska.

Przypomniała też o swoim liście do Andrzeja Dudy z prośbą o zawetowanie ustawy lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jak zaznaczyła, na swój list nie otrzymała do tej pory odpowiedzi.

Dulkiewicz powiedziała też, że będzie się starała "zatrzymać złe prawo", wykorzystując wszelkie środki prawne w kraju i za granicą.

Prezydent podpisał ustawę 1 sierpnia

W piątek Kancelaria Prezydenta RP podała, że prezydent Andrzej Duda 1 sierpnia podpisał ustawę ws. budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - w myśl jej autorów z PiS - ma usprawnić budowę plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Specustawa określa m.in. inwestycje w zakresie budowy placówki, w tym roboty budowlane, dostawy lub usługi z tym związane, a także jego lokalizację na terenie obejmującym obszar położony na półwyspie Westerplatte w Gdańsku.

Wymienia też konkretne działki lokalizacji placówki leżące w granicach administracyjnych miasta Gdańska w obrębie geodezyjnym nr 062 (to teren, gdzie co roku odbywają się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej).

Grunty na półwyspie Westerplatte należą m.in. do Straży Granicznej

Grunty na półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli - są wśród nich m.in. Straż Graniczna, a także prywatne i państwowe firmy. Jednak większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała Wojskowa Składnica Tranzytowa, należy dziś do miasta Gdańsk. Jest to ok. 9 ha na półwyspie, na którym to terenie znajdują się relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy składnicy, a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Projekt ustawy autorstwa posłów PiS od początku był krytykowany przez opozycję oraz władze Gdańska.

