Strzelanina na terenie centrum handlowego w USA. Są ofiary

Informacje na temat liczby ofiar i domniemanych sprawców, napływające od przedstawicieli różnych władz, są na razie sprzeczne.

Prezydent USA DOnald Trump napisał na Twitterze, że władze federalne udzielą lokalnej policji pełnego wsparcia.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 sierpnia 2019

Ofiary i ranni

Zepeda informowała, że podejrzani sprawcy zostali ujęci. Nie ujawniła przy tym, ile osób ucierpiało w strzelaninie ani ilu jest podejrzanych. Z kolei według cytowanego przez agencję AP sierżanta Enrique Carrillo z lokalnej policji aresztowany został jeden podejrzany.

Policja na razie nie wypowiada się na temat liczby rannych czy zabitych. Za to zastępca gubernatora Teksasu Dan Patrick powiedział na antenie Fox News, że "mamy 15-20 ofiar, nie znamy jeszcze liczby zabitych".

Stacja NBC News podała z kolei, powołując się na źródła medyczne w miejscowej klinice uniwersyteckiej, że do placówki tej przewieziono co najmniej 10 poważnie rannych, a część osób z obrażeniami przetransportowano do innych szpitali.

Burmistrz El Paso Dee Mardo mówił w CNN o "kilku ofiarach śmiertelnych" oraz wskazał, że "w areszcie znajdują się trzy osoby podejrzane". Według tej telewizji ranne zostały co najmniej 22 osoby. Na Twitterze napisał, że jest wstrząśnięty wydarzeniami, do których doszło w mieście.

Adair and I are devastated by the tragic events unfolding in our City. Our hearts go out to the victims and gratitude to our first responders. We will continue to keep you updated. pic.twitter.com/AKzgwtVWgs — Mayor Dee Margo (@mayor_margo) August 3, 2019

Biały Dom przekazał, że prezydent Trump został poinformowany o całym zajściu oraz rozmawiał o nim z prokuratorem generalnym Williamem Barrem i gubernatorem Teksasu Gregiem Abbottem.

Apel policji

Wcześniej policja poinformowała na Twitterze, że funkcjonariusze odpowiedzieli na zgłoszenie o strzałach, jakie miały paść w centrum handlowym Cielo Vista, oraz ostrzegła mieszkańców, by ze względów bezpieczeństwa trzymali się od tego miejsca z daleka.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Policja rozpoczęła przeszukiwanie okolicy Cielo Vista, ale zapewniono, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Według CNN na miejsce skierowano wielu funkcjonariuszy.

Centrum handlowe, w którym padły strzały, znajduje się przy autostradzie międzystanowej, we wschodniej części miasta. El Paso położone jest na zachodzie stanu Teksas, przy granicy z Meksykiem.

We wtorek dwie osoby zginęły od strzałów w supermarkecie w stanie Missisipi, a kilka dni wcześniej 19-latek otworzył ogień podczas lokalnego festiwalu w niewielkiej miejscowości Gilroy na północy Kalifornii, zabijając trzy osoby; sprawca został zastrzelony przez wezwanych na miejsce policjantów.

Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside. pic.twitter.com/P6zsjwVN0n — mark lambie (@LambieMark) August 3, 2019

WIDEO - Brytyjka zgwałcona na Cyprze. Aresztowano dwunastu nastoletnich Izraelczyków Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/hlk/ PAP, polsatnews.pl, zdj. główne: AP