Strzelanina w amerykańskim urzędzie miejskim. Nie żyje 13 osób

Jak powiedział szef policji w Virginia Beach Jim Cervera, w piątek około godziny 16 czasu lokalnego napastnik wszedł do budynku urzędu miejskiego i otworzył ogień do znajdujących się tam ludzi. Gdy na miejsce przybyła policja, zaczął strzelać także do funkcjonariuszy. Trafił jednego z policjantów, ale ten przeżył dzięki kamizelce kuloodpornej.

Mężczyzna zginął podczas wymiany ognia z policją.

Długoletni pracownik

Lokalna stacja WAVY podała, że sprawca masakry to długoletni pracownik miejski, który był zły, że w czwartek dostał wypowiedzenie. Jim Cervera poinformował natomiast, że mężczyzna nadal był zatrudniony w urzędzie miejskim, choć dodał, że był on "niezadowolony". Policjant nie chciał jednak powiedzieć, co spowodowało atak w urzędzie miejskim.

- To straszne zdarzenie. Brakuje mi słów by opisać to, co się stało - stwierdził szef policji w Virginia Beach. - W tej chwili rzeczywiście mamy więcej pytań niż odpowiedzi - przyznał Cervera.

W śledztwie miejscowej policji pomaga FBI.

Jedna z pracownic miejskich, która w czasie strzelaniny była w budynku urzędu, powiedziała stacji WAVY, że gdy usłyszała krzyki i strzały, to zadzwoniła na policję. - Zabarykadowaliśmy się w biurze. Mieliśmy tylko nadzieję, że zaraz to wszystko się skończy - stwierdziła kobieta.

"To tragiczny dzień dla Virginia Beach i całego stanu"

"Prezydent Donald Trump został poinformowany o strzelaninie w Virginia Beach i cały czas śledzi sytuację w tym mieście" - zakomunikował Biały Dom.

"To tragiczny dzień dla Virginia Beach i całego stanu" - napisał na Twitterze gubernator stanu Wirginia Ralph Northam, reprezentujący Partię Demokratyczną. Northam poinformował, że jest w drodze do Virginia Beach.

This is a tragic day for Virginia Beach and our entire Commonwealth. My heart breaks for the victims of this devastating shooting, their families, and all who loved them. I am on my way to Virginia Beach now and will be there within the hour. — Ralph Northam (@GovernorVA) 31 maja 2019

"Moje najgłębsze kondolencje i modlitwy kieruję do rodzin tych, którzy wyszli dziś rano z domu i nie wrócili oraz tych, którzy ucierpieli w tej tragedii. To niewysłowiona, pozbawiona sensu przemoc." - dodał.

My deepest condolences and prayers go to the families of those who left home this morning, and will not return tonight, as well as those who have been injured in this tragedy. This is unspeakable, senseless violence.

My full statement here: https://t.co/Jnm8cZ9PqD — Ralph Northam (@GovernorVA) 1 czerwca 2019

