PKW: we wtorek przekażemy prezydentowi odpowiedź w sprawie terminu wyborów

W poniedziałek na popołudniowym posiedzeniu Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się opiniowaniem projektu postanowienia prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu; we wtorek opinia trafi do Kancelarii Prezydenta - przekazała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.