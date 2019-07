"Byliśmy trochę zdziwieni". Spychalski o reakcji na słowa premiera o terminie wyborów [TRANSMISJA]

O przygotowaniach do jesiennej kampanii wyborczej Piotr Witwicki w programie "Śniadanie w Polsat News" rozmawia z: Adamem Jarubasem (PSL), Agnieszką Ścigaj (Kukiz'15), Patrykiem Jakim (europoseł PiS), Marcinem Kierwińskim (PO), Błażejem Spychalskim (rzecznik prezydenta), Włodzimierzem Czarzastym (SLD). Transmisja programu na antenie Polsat News oraz w portalu polsatnews.pl od godziny 9:00.

Politycy przygotowuj się do jesiennych wyborów parlamentarnych. Wciąż jeszcze nie został ogłoszony ich termin przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale podczas konwencji PiS w Katowicach premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że "rząd nie jedzie na wakacje". - Od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć - mówił premier sugerując, że wybory mogłyby się odbyć 13 października.

Podczas konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział zdecydowaną walkę. - Użyję tego określenia, chociaż wiem, że będzie przedmiotem ataku: musimy odrzucić wielką ofensywę zła - przekonywał.

Wciąż również nie wiadomo, z kim zmierzy się Zjednoczona Prawica, czy partie opozycyjne wystartują w wyborach wspólnie, w szerokim bloku, czy też może każda z nich spróbuje zdobyć mandaty w parlamencie samodzielnie.



Rada Naczelna PSL chciałaby, żeby powstały dwa bloki opozycyjne. - Proponujemy dwa bloki wyborcze dla opozycji: blok centrowy, chadecki, umiarkowany, który będziemy współtworzyć oraz blok lewicowy; uważamy, że tak powinna być usystematyzowana scena polityczna w Polsce - powiedział w sobotę Władysław Kosiniak-Kamysz, po obradach Rady Naczelnej PSL.

Lider ludowców zapowiedział, że "na pewno nie wejdą w koalicję" z partiami lewicowymi.

