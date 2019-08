"Rzeczpospolita": posłowie mają dostać podwyżki

Zarobki polityków mają pójść w górę o ponad 600 zł. To pierwsza tak wysoka podwyżka od wielu lat - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".

8016,70 zł brutto - tyle wynosi obecnie uposażenie poselskie. Dochodzi do tego niemal nieopodatkowana dieta 2505,20 zł oraz dodatki za zasiadanie w niektórych komisjach.

W przyszłym roku, jak podaje "Rz", uposażenie i dieta mają wzrosnąć łącznie o 631 zł. Zakomunikowała to posłom szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Gazeta podnosi, że z wypowiedzi szefowej Kancelarii Sejmu wynika, iż jest to pochodną planowanej w 2020 roku przez rząd podwyżki w budżetówce. Kaczmarska tłumaczyła, że 10 lipca trafiło do Sejmu pismo ministra finansów, mówiące o wzroście wynagrodzeń na poziomie 6 proc. - To obejmie, i tak zaplanowałam, parlamentarzystów, straż marszałkowską i pracowników. Zgodnie z tym pismem musiałam zabezpieczyć te kwoty - mówiła.

Będzie to dla posłów pierwsza odczuwalna podwyżka od wielu lat - zauważa "Rzeczpospolita".

WIDEO - Zatrucia na weselu. 17 osób trafiło do szpitala, jedna nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

maw/ PAP