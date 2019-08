Nic by się nie stało, gdyby marszałek Kuchciński leciał zwykłymi liniami - prezydent o aferze HEAD

- Państwowe statki powietrzne, które mają służyć do lotów HEAD czy VIP powinny być wykorzystywane w celach służbowych - powiedział prezydent Andrzej Duda w "Wydarzeniach i Opiniach" w Polsat News. - Tam, gdzie są ważne kwestie państwowe do realizacji, to po to właśnie jest ten samolot, żeby je zrealizować jak najsprawniej - zaznaczył. "Marszałek Sejmu jest też zwykłym posłem" - dodał.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński został zmuszony przez opinię publiczną do wpłacenia na cele charytatywne 15 tys. zł za 23 loty służbowe rządowymi maszynami, w których towarzyszyła mu jego rodzina. Nadal jednak są nieścisłości, a dziennikarze i posłowie opozycji wciąż pytają ile takich lotów było.

Kwestia lotów wymaga uregulowania

- Dobrze, ze marszałek Sejmu taką decyzję podjął - ocenił zapytany o loty marszałka prezydent Andrzej Duda. - Mogę to w ten sposób ocenić - uznał Duda.

Zdaniem prezydenta sprawę przelotów trzeba uregulować.

- Uważam, że przede wszystkim można to uregulować. Po drugie, jeżeli pan marszałek jasno powiedział, że pokryje koszty, no to jest to pewien sposób załatwienia sprawy. Po trzecie sprawa została nagłośniona i mam nadzieję, że dla wielu osób będzie w tej chwili jednoznaczna - stwierdził Andrzej Duda.

Zaznaczył, że rządowe samoloty powinny być wykorzystywane służbowo do lotów HEAD lub VIP. Jednocześnie zauważył, że przelot wyskiej rangi polityka regularnymi liniami może być bardzo uciążliwy dla zwykłych pasażerów.

- To wszystko powinno być również związane z życiem, tam gdzie są ważne kwestie państwowe do realizacji, to po to właśnie jest ten samolot, żeby je zrealizować jak najsprawniej - stwierdził prezydent.

Córka prezydenta podróżuje zwykłym samolotem

Prowadzący "Wydarzenia i Opinie" Bogdan Rymanowski zapytał o przypadek, w którym ważny polityk, który zwykle lata najbardziej zabezpieczanymi rejsami o statusie HEAD leci gdzieś prywatnie.

- To jest właśnie kwestia dyskusyjna. Proszę pamiętać, że jeżeli już mówimy akurat o marszałku Sejmu, to marszałek Sejmu jest też zwykłym posłem - powiedział Duda i przypomniał, że "ma takie przywileje, które dotyczą normalnego posła". W Polsce posłowie mają prawo do darmowych przelotów samolotami rejsowymi.

- W związku z tym oczywiście pan marszałek mógłby lecieć regularnymi liniami i myślę, że nic by się nie stało - powiedział prezydent.

Andrzej Rymanowski przypomniał, że podczas ostatniej wizyty w USA prezydentowi towarzyszyła jego córka. Jednak nie poleciała rządowym samolotem do Stanów Zjednoczonych.

- Poleciała lotem cywilnym - powiedział prezydent i wyjaśnił, że jego córka podróżowała do USA w związku z obowiązkami na uczelni, bo w USA studiuje prawo amerykańskie.

