Trump zagroził kolejnymi cłami na chiński eksport o wartości 300 mld. dolarów

"Rozmowy handlowe trwają i podczas tych rozmów USA zaczną, 1 września, nakładać małe dodatkowe Taryfy 10 proc. na pozostałe 300 mld dol. dóbr i produktów przyjeżdżających z Chin do naszego Kraju" - napisał prezydent.

"To nie zawiera tych 250 Miliardów Dolarów już objętych Taryfami 25 proc." - dodał Trump.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...