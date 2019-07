Trump weźmie udział w rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent zostanie w Polsce do 2 września

- Prezydent USA Donald Trump z wizytą w Polsce od 31 sierpnia wieczorem do 2 września. 1 września weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Amerykański przywódca zostanie w Polsce dwa razy dłużej niż wynikało to z wcześniejszych zapowiedzi.

Prezydencki minister podkreślił, że o szczegółach wizyty poinformuje w oficjalnym komunikacie Biały Dom, prawdopodobnie jeszcze we wtorek.

Prezydent Andrzej Duda 12 czerwca w Waszyngtonie powiedział, że prezydent USA Donald Trump otrzymał zaproszenie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. - I wiele wskazuje na to, że robi wszystko, by w tych uroczystościach wziąć udział - mówił Duda.

Na stronie Kancelarii Prezydenta pojawiła się oficjalna informacja potwierdzająca tę wizytę.

🇵🇱🇺🇸 Prezydent @realDonaldTrump ponownie odwiedzi Polskę. Wizyta rozpocznie się 31 sierpnia wieczorem i potrwa do 2 września.



1 września w Warszawie przywódca USA weźmie udział w uroczystościach z okazji 80. rocznicy wybuchu II WŚ.https://t.co/LoUfCb5oaF pic.twitter.com/w6U1BZEClD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 30, 2019

- Jest bardzo prawdopodobne, że prezydent USA Donald Trump będzie w Polsce na obchodach 1 września - mówił w połowie lipca wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha w programie "Wydarzenia i Opinie". Dodał, że prezydenci innych państw "zapisują w swoich kalendarzach i potwierdzają" swój udział w uroczystościach.

Wyjaśnił, że uroczystości związane z obchodami 80-lecia wybuchu wojny będą zarówno w Warszawie, jak i na Westerplatte, ale także właśnie w Wieluniu.

Pytany, czy w uroczystościach weźmie udział także prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, minister powiedział, że "do momentu bezpośrednich potwierdzeń, nie będziemy mieli wiadomości o wszystkich gościach, ale wszyscy wiemy, że prezydenci w swoich kalendarzach 1 września zapisują i potwierdzają".

msl/hlk/ PAP