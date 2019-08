Byli wpatrzeni w ekrany smartfonów. O krok od tragedii

Całe zdarzenie zarejestrował wideorejestrator zamontowany za przednią szybą tramwaju. Przez przejście dla pieszych przechodziła prawdopodobnie cała rodzina. Zupełnie nie zwracali uwagi na to, co dzieje się wokół nich - wszyscy byli wpatrzeni w ekrany smartfonów. Zdołali uciec w ostatniej chwili.

Do zdarzenia doszło w pierwszej połowie lipca na przejściu dla pieszych przy al. Piastów, nieopodal I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Wideo z zajścia udostępnił profil "Uwaga tramwaj".

Jak widać na krótkim filmie, na przejściu pojawiają się trzy osoby, najprawdopodobniej jest to rodzina. Wszyscy wpatrzeni są w ekrany smartfonów i nie zwracają uwagi na to, co dzieje się dookoła, a zwłaszcza na nadjeżdżający tramwaj.

W ostatniej chwili piesi zorientowali się, że zagraża im niebezpieczeństwo i uniknęli nieszczęścia.

"Podnieś głowę i żyj! Ostatnią rzeczą, jaką zobaczysz na tym świecie, to ekran Twojego smartfona" - czytamy na końcu opublikowanego filmu.

zdr/prz/ polsatnews.pl