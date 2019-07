Dwa potrącenia w Olsztynie. Oba na pasach [WIDEO]

We wtorek w odstępie kilku godzin doszło do dwóch potrąceń na terenie Olsztyna. Ucierpieli 72-letnia piesza i 26-letni rowerzysta, którzy przechodzili przez przejścia dla pieszych, mając zielone światło. Sprawcom tych dwóch zdarzeń zabrano prawa jazdy, obaj odpowiedzą przed sądem.

Najpierw, przy ul. Barczewskiego, kierowca osobowego Peugeota, podczas skręcania w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa znajdującej się na przejściu pieszej i potrącił ją.

72-latka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych, gdy sygnalizator wskazywał dla niej zielone światło. Policjanci na miejscu zdarzenia natychmiast udzielili pierwszej pomocy poszkodowanej. Okazało się, że jej obrażenia wymagają leczenia dłuższego niż 7 dni.

Po zbadaniu 26-letniego mężczyzny alkomatem okazało się, że miał 0,4 promila alkoholu. Mieszkaniec woj. mazowieckiego stracił prawo jazdy, a za jazdę po spożyciu alkoholu wkrótce odpowie przed sądem.

Nie ustąpił pierwszeństwa

Do drugiego potrącenia doszło na skrzyżowaniu al. Sikorskiego z ul. Wańkowicza. Kierowca Volkswagena wyjeżdżał z parkingu. Gdy skręcał w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, potrącając go. 26-letni rowerzysta przejeżdżał na zielonym świetle. Mężczyzn został przewieziony do szpitala. Nie doznał poważnych obrażeń.

Funkcjonariusze zatrzymali 61-letniemu kierowcy prawo jazdy. Za spowodowanie potrącenia odpowie przed sądem. Grozi mu kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

