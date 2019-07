"To prawdopodobna opcja". Pitera o starcie w wyborach do Senatu

- Myślę, że to jest bardzo prawdopodobna opcja. Listy do Senatu będą za tydzień. Mniej więcej wiem, natomiast nie czuję się upoważniona do mówienia, dlatego że jest to ogłoszenie władz partii - mówiła w programie "Polityka na Ostro" Julia Pitera (PO).

Hanna Zdanowska zrezygnowała z udziału w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej po tym, jak Grzegorz Schetyna ogłosił czołowych kandydatów na listach wyborczych. - Bardzo cenię Hannę Zdanowską, ale odpowiedzialność idzie na szefa partii. Czy on ma rację czy się pomylił? O tym zdecydują wybory - mówiła Julia Pitera.

Agnieszka Gozdyra pytała Piterę, czy myśli o starcie w wyborach do Senatu. - Myślę, że to jest bardzo prawdopodobna opcja. Listy do Senatu będą za tydzień. Mniej więcej wiem, natomiast nie czuję się upoważniona do mówienia, dlatego że jest to ogłoszenie władz partii - przyznała.



- Powiem szczerze, że obawiałem się, że sprawdzi się ten scenariusz, przed którym zawsze ostrzegaliśmy wyborców Kukiza, że projekt Pawła Kukiza jest przystawką Zjednoczonej Prawicy. W tym momencie kiedy trwa ewakuacja, to się tylko sprawdza - wskazał Marek Szolc z Nowoczesnej. Odniósł się w ten sposób do informacji o środowych transferach posłów z Kukiz'15 do klubu PiS.

- Problem jest jeden, zasadniczy, że tak jak to jest w Koalicji Obywatelskiej - brak jakiejkolwiek wspólnoty ideowej. Tzn. mamy taką mieszaninę, gdzie są ludzie z dawnego SLD, którzy niedawno przeszli i zostali wyciągnięci na jedynki, mamy Zielonych, którzy też są socjalistyczni, mamy rzekomo liberalną Nowoczesną. Rzekomo, bo najwidoczniej są w stanie swoje postulaty ideowe zaprzepaścić za miejsca na listach. Najzwyczajniej w świecie brakuje ideowości - mówił Jan Strzeżek z Porozumienia.



Dotychczasowe odcinki programu "Polityka na Ostro" dostępne są w zakładce Programy.

WIDEO - Kamil Durczok wyjdzie na wolność. Nie przyznał się do jednego ze stawianych mu zarzutów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/msl/ Polsat News