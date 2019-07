Nie żyje 3-latek z Włocławka. Zarzuty usłyszał konkubent matki chłopca

3-latek zmarł we Włocławku. Zarzuty w tej sprawie, m.in. znęcania się i doprowadzenia do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał 24-letni konkubent matki chłopca. Ona również została zatrzymana i czeka na decyzje śledczych. Mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia.