Kandydatami PSL w wyborach P. Zgorzelski i samorządowcy, prawdopodobnie także W. Pawlak

Poseł PSL Piotr Zgorzelski oraz samorządowcy z regionu znajdą się na liście kandydatów PSL - Koalicji Polskiej w wyborach do Sejmu w okręgu nr 16 - Płock. Prawdopodobnie kandydatem ludowców w okręgu płockim w wyborach do Senatu będzie b. premier Waldemar Pawlak.

O dotychczasowych ustaleniach, dotyczących kandydatów PSL w okręgu płockim w nadchodzących wyborach parlamentarnych poinformował w środę poseł Zgorzelski, odpowiedzialny za kształtowanie list wyborczych tej partii.

Jak zaznaczył, o nazwiskach, które znajdą się ostatecznie na listach PSL, w tym o ich liderach w poszczególnych okręgach, dyskutować będzie w czwartek Naczelny Komitet Wykonawczy ugrupowania. "Zatwierdzi on co najmniej pierwsze miejsca na listach" - stwierdził Zgorzelski.

Nie będzie "spadochroniarzy"

Pytany o kandydatów PSL w okręgu płockim w jesiennych wyborach parlamentarnych, Zgorzelski powiedział: "Pewnie żadna to niespodzianka, że będę to ja. Z pewnością będą też nasi młodzi radni wojewódzcy, Adam Orliński i Konrad Wojnarowski. Będzie także były starosta przasnyski Zenon Szczepankowski". I dodał: "Najprawdopodobniej, ale jeszcze ze słowem najprawdopodobniej, do Senatu wystartuje Waldemar Pawlak".

Zgorzelski podkreślił, że kandydaci PSL na nadchodzące wybory parlamentarne to przede wszystkim osoby związane z danym regionem.

- Tym się różnimy od innych, że nasi kandydaci są +stąd+, ze swego środowiska. Na listach PSL nie było, nie ma i nie będzie "spadochroniarzy", jak na innych listach, którzy przyjeżdżają tylko wywiesić bilbordy, a później nie mają za wiele wspólnego ze swoim okręgiem - podkreślił.

PSL zapowiedziało samodzielny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych pod szyldem PSL - Koalicja Polska. Zgorzelski pytany ostatnio, kto tworzy Koalicję Polską odparł, że są to różne konserwatywne środowiska. - Stronnictwo Demokratyczne, Unia Europejskich Demokratów, jesteśmy po dobrych

rozmowach ze Stronnictwem Pracy, stowarzyszenia, związki pracodawców, związki zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę jest tego bardzo dużo - zaznaczył poseł ludowców.

"Może być to Waldemar Pawlak"

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i szef PO w tym regionie przyznał niedawno, że w wyborach do Senatu w okręgu płockim Koalicja Obywatelska chciałaby, aby wszystkie ugrupowania opozycyjne poparły jednego kandydata. - Na pewno nie będziemy wystawiać kontrkandydata - zapowiedział, pytany o decyzje, gdyby na start w wyborach do Senatu zdecydował się Waldemar Pawlak z PSL. - Dla mnie jest oczywiste, że powinien być jeden kandydat. Jeśli na poziomie krajowym dojdzie do porozumienia, że ma być to Waldemar Pawlak, to będziemy popierać Waldemara Pawlaka - zadeklarował.

- Mam nadzieję, że na poziomie krajowym dojdzie tutaj do porozumienia, że będzie jeden kandydat opozycyjny, bo tylko wtedy ma on rzeczywiście realne szanse na powalczenie z kandydatem obecnie rządzącej partii - powiedział wówczas Nowakowski.

Pawlak wypowiadając się w Polsat News w połowie lipca na temat rywalizacji wyborczej największych ugrupowań politycznych w Polsce, pytany czy wróci do polityki, nie wykluczył, że być może wystartuje w wyborach do Senatu. Zaprzeczył natomiast, że będzie ubiegał się ponownie o stanowisko prezesa PSL.

Współtworzony przez Lewicę Razem, SLD i Wiosnę blok Lewicy zaproponował w poniedziałek Pakt Senacki, który zakłada, że opozycyjne partie nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu. Rozwiązanie takie popiera PSL.

