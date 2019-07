Coraz mniej miejsca dla nowych komorników. "Maksymalne wysycenie kancelariami"

Pół roku po zmianie przepisów ustawy o komornikach sądowych wzrosła skuteczność egzekucji, a spraw kierowanych do komorników jest coraz mniej - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Młodym komornikom coraz trudniej utrzymać się na rynku - alarmuje dziennik.

"Od stycznia do końca czerwca wyegzekwowano 16,6 proc. kwot skierowanych do egzekucji (najwięcej od trzech lat), a w rewirach prawie co trzecia prowadzona przez komornika sprawa kończy się powodzeniem (najlepszy wynik od pięciu lat)" - czytamy w "DGP".

Gazeta pisze, że wzrostowi skuteczności sprzyja dobra sytuacja w gospodarce i rekordowo niskie bezrobocie.

Jak podaje "DGP" spraw kierowanych do komorników jest coraz mniej. W porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku zanotowano spadek o 27 procent.

Jednocześnie młodym komornikom coraz trudniej utrzymać się na rynku.

"Osiągnęliśmy maksymalne nasycenie kancelariami. Jeśli będą kolejne powołania, musimy się liczyć z poważnymi problemami z ich funkcjonowaniem" - powiedział "DGP" Rafał Fronczek, prezes KRK.

